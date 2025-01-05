Из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов

Вчера в оккупированном Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", с момента чрезвычайной ситуации в регионе было зафиксировано 61 погибшего китообразного.

"Из них 32 особи, которые погибли после 15 декабря, гибель которых скорее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела", - отметили в центре.

По словам ученых, основная часть китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.

"Судя по состоянию тел, скорее всего, основная часть этих китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными", - добавили специалисты.