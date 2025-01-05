Из-за затопления танкеров в Керченском проливе погибли десятки дельфинов

В Керченском проливе погибли более 30 дельфинов. Причина - разлив мазута, который возник в результате затопления танкеров РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfacenter.
Вчера в оккупированном Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа", с момента чрезвычайной ситуации в регионе было зафиксировано 61 погибшего китообразного.
"Из них 32 особи, которые погибли после 15 декабря, гибель которых скорее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС - совсем старые тела", - отметили в центре.
По словам ученых, основная часть китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы.
"Судя по состоянию тел, скорее всего, основная часть этих китообразных погибла в первые 10 дней после катастрофы. И сейчас их продолжает выносить море. Пострадали в основном азовки, которые всегда были наиболее уязвимыми китообразными", - добавили специалисты.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" из-за сильного шторма.
А уже через несколько дней возле порта "Кавказ" в Черном море произошла авария с еще одним танкером. Стало известно об утечке мазута в Черное море и загрязнении побережья Краснодарского края.
Отмечается, что авария танкеров в Керченском проливе вызвала значительные экологические последствия. Более того, есть информация, что мазут может достичь Азовского моря.
Подробнее об аварии с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в материале РБК-Украина.
Заметим, что на днях в Крыму обнаружили два новых участка загрязнения нефтепродуктами.
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