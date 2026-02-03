Через загрозу обстрілів: УЗ обмежила рух поїздів у трьох областях на 3 лютого

Поїзди у кількох регіонах України 3 лютого курсують зі змінами через безпекову ситуацію та загрозу обстрілів. На окремих напрямках пасажирів перевозять автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Харківська область

Ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. На цьому напрямку рух поїздів обмежений, пасажирам пропонують скористатися автобусним об’їздом. В УЗ звертають увагу на те, що організовані стиковки.

"Укрзалізниця" також повідомляє, що через проблеми з енергетикою поїзд №6159/6160 Золочів - Харків-Пасажирський затримується більш ніж на одну годину. У зв’язку з цим склад тимчасово курсуватиме зміненим маршрутом: Золочів - Шпаківка - Нова Баварія - Харків-Пасажирський.

Запорізька область

У регіоні зберігається посилений моніторинг безпекових загроз. Станом на 3 лютого заплановані автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Пасажирам, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, рекомендують на під’їзді до Дніпра діяти за інструкціями поїзної бригади та працівників вокзалу. Тим, хто вирушає із Запоріжжя чи Синельникового, радять уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станціях.

В УЗ зазначають, що за умови покращення безпекової ситуації можливий точковий пропуск поїздів, однак пріоритетом залишається безпека пасажирів і залізничників.

Сумська область

Попри обстріл Конотопа, рух поїздів у регіоні не зупиняють. Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози застосування БПЛА можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів стежити за оновленнями на офіційних ресурсах та обов’язково увімкнути push-сповіщення в застосунку.