Через загрозу дронів у Бельгії скликають екстрену нараду та готуються звернутися до НАТО

Завтра, 6 листопада, у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, зафіксовані над аеропортами та авіабазами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на HLN .

Як повідомили бельгійські ЗМІ, Рада нацбезпеки збереться вранці о 10:00 ранку за місцевим часом.

До складу Ради входять прем’єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем’єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх і закордонних справ.

Можливе звернення до НАТО

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників.

"Ми розслідуємо, чи може наша країна застосувати статтю 4 Статуту НАТО", - сказав він у Комітеті оборони.

Міністр додав, що "у найближчі години та дні ми також розглянемо, чи може наша країна активувати статтю 4 Статуту НАТО", яка дозволяє державі-члену вимагати консультацій, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці.

Посилення охорони військових об’єктів

Полковник Комхайр підтвердив, що після останніх інцидентів заходи безпеки вже підсилені.

"Безпеку вже посилили", - заявив він.

За словами військового, "було розгорнуто додаткові патрулі як всередині, так і зовні баз. Ця підвищена пильність має на меті швидше виявляти безпілотники та, за необхідності, нейтралізувати їх".