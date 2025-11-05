ua en ru
Через загрозу дронів у Бельгії скликають екстрену нараду та готуються звернутися до НАТО

Середа 05 листопада 2025 14:54
Через загрозу дронів у Бельгії скликають екстрену нараду та готуються звернутися до НАТО Фото: у Бельгії через загрозу дронів скликають екстрену нараду (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 6 листопада, у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, зафіксовані над аеропортами та авіабазами країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на HLN.

Як повідомили бельгійські ЗМІ, Рада нацбезпеки збереться вранці о 10:00 ранку за місцевим часом.

До складу Ради входять прем’єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем’єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх і закордонних справ.

Можливе звернення до НАТО

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників.

"Ми розслідуємо, чи може наша країна застосувати статтю 4 Статуту НАТО", - сказав він у Комітеті оборони.

Міністр додав, що "у найближчі години та дні ми також розглянемо, чи може наша країна активувати статтю 4 Статуту НАТО", яка дозволяє державі-члену вимагати консультацій, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці.

Посилення охорони військових об’єктів

Полковник Комхайр підтвердив, що після останніх інцидентів заходи безпеки вже підсилені.

"Безпеку вже посилили", - заявив він.

За словами військового, "було розгорнуто додаткові патрулі як всередині, так і зовні баз. Ця підвищена пильність має на меті швидше виявляти безпілотники та, за необхідності, нейтралізувати їх".

Дрони у Бельгії

У ніч на 1 листопада над бельгійською авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер були помічені невідомі безпілотники. На цій авіабазі зберігається американська ядерна зброя та дислокуються винищувачі F-16; у майбутньому там також планується розміщення F-35, тож об'єкт має ключове оборонне значення для Бельгії.

На виклик виїхала поліція і оглянула територію бази, але апаратів чи їхніх операторів не виявила.

Пізніше міністр оборони Тео Франкен підтвердив факт появи кількох дронів і повідомив, що вони здійснювали спостереження за винищувачами та збереженими боєприпасами.

У відповідь Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати всі невідомі безпілотники, які з’являються над військовими об’єктами країни.

Але головна умова полягає в тому, що дрони можна збивати лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

