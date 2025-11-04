Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати підозрілі дрони, але є нюанс

Рішення було ухвалене після того, як останніми днями дрони були помічені над кількома військовими базами Бельгії.

Але головна умова полягає в тому, що дрони можна збивати лише безпечно, тобто "без супутніх збитків".

Військовий керівник визав, що збити дрон - непросте завдання, адже вони літають вночі, невеликі та дуже маневрені. І часто зникають безслідно, коли прибуває поліція чи армія.

Крім того, зазначає видання, ресурси для боротьби з такими дронами у бельгійських збройних силах обмежені.

За словами Вансіни, зараз прискорюється програма з покращення захисту Бельгії від дронів.

За даними ЗМІ, виробника зброї FN Herstal попросили якомога швидше надати міністерству оборони спеціальні протидронні рушниці - потужну вогнепальну зброю, яка може сильно пошкодити дрони хмарою дрібних снарядів, зробивши їх некерованими.

Однак тут є ризик, оскільки підбитий дрон може пошкодити іншу військову техніку, якщо він впаде на землю.

Тому начальник Генштабу армії і наголосив, що солдати мають пам’ятати про потенційні побічні збитки під час збивання дрона.