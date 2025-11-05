Из-за угрозы дронов в Бельгии созывают экстренное совещание и готовятся обратиться к НАТО

Завтра, 6 ноября, в Бельгии состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов с беспилотниками, зафиксированных над аэропортами и авиабазами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HLN .

Как сообщили бельгийские СМИ, Совет нацбезопасности соберется утром в 10:00 утра по местному времени.

В состав Совета входят премьер-министр, который председательствует на заседании, заместители премьера, а также министры юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел.

Возможное обращение к НАТО

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что правительство изучает возможность обращения за поддержкой к союзникам.

"Мы расследуем, может ли наша страна применить статью 4 Устава НАТО", - сказал он в Комитете обороны.

Министр добавил, что "в ближайшие часы и дни мы также рассмотрим, может ли наша страна активировать статью 4 Устава НАТО", которая позволяет государству-члену требовать консультаций, если оно чувствует угрозу своей безопасности.

Усиление охраны военных объектов

Полковник Комхайр подтвердил, что после последних инцидентов меры безопасности уже усилены.

"Безопасность уже усилили", - заявил он.

По словам военного, "были развернуты дополнительные патрули как внутри, так и снаружи баз. Эта повышенная бдительность имеет целью быстрее выявлять беспилотники и, при необходимости, нейтрализовать их".