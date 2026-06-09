Через війну в Україні зростає бідність: в Кабміні відповіли на критику щодо кешбеку

Мінекономіки критикують за роздачу коштів - "Національний кешбек", кешбек на пальне, безкоштовні поїздки в УЗ та субсидії на залізничні тарифи. Чи насправді вони заважають мобілізувати внутрішні ресурси країни?
На це питання відповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"У цьому питанні намішано дуже багато всього. Зараз є дискусія по тарифах залізниці. Чи готовий бізнес платити зараз ринкові тарифи за залізничні перевезення? Ні, бо всі у війні, маржі невеликі", - зазначив він.
Соболев пояснив, що паливний кешбек, який завершився 31 травня, - це програма на 1,5 млрд грн для подолання кризи. того, щоб прибрати кризу. Він розповів, що інші країни знижували акцизи, проте, додав він, Україні це обійшлося б у кілька разів дорожче.
"Якщо подивитися на звіт Світового банку, то можна побачити, що, на жаль, через війну в нас зростає бідність. Люди, які працюють, почуваються дещо краще, ніж у попередні роки: їхні зарплати зростають швидше за інфляцію", - сказав міністр.
Він зауважив, що є багато українців, які не працюють, потребують соцдопомоги або перебувають у складній життєвій ситуації.
"Під час війни їм живеться гірше. Тому їм потрібно допомагати. І наразі інших механізмів, окрім підтримки через бюджет, немає", - наголосив глава Мінекономіки.
Соболев заявив, що програму зимової підтримки планується оптимізувати. Зокрема, триває перегляд її складу і зміщення акценту із соцвиплат на економічні інструменти - зокрема допомогу в купівлі генераторів і підготовці до холодів.
Нагадаємо, програма "Національний кешбек" створена для стимулювання попиту на товари вітчизняного виробництва та фінансової підтримки українського бізнесу.
Завдяки їй українці можуть повертати частину витрачених коштів (до 3 тисяч гривень на місяць) та спрямовувати їх на оплату комунальних послуг, транспорту, ліків, зв’язку чи донатити на ЗСУ.
Зазначимо, уряд ухвалив рішення продовжити дію цієї ініціативи ще на два роки. Статистика свідчить, що левову частку нарахованих бонусів - близько 70% - українці витрачають саме на розрахунки за комуналку.