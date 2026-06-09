Через війну в Україні зростає бідність: в Кабміні відповіли на критику щодо кешбеку

"У цьому питанні намішано дуже багато всього. Зараз є дискусія по тарифах залізниці. Чи готовий бізнес платити зараз ринкові тарифи за залізничні перевезення? Ні, бо всі у війні, маржі невеликі", - зазначив він.

Соболев пояснив, що паливний кешбек, який завершився 31 травня, - це програма на 1,5 млрд грн для подолання кризи. того, щоб прибрати кризу. Він розповів, що інші країни знижували акцизи, проте, додав він, Україні це обійшлося б у кілька разів дорожче.

"Якщо подивитися на звіт Світового банку, то можна побачити, що, на жаль, через війну в нас зростає бідність. Люди, які працюють, почуваються дещо краще, ніж у попередні роки: їхні зарплати зростають швидше за інфляцію", - сказав міністр.

Він зауважив, що є багато українців, які не працюють, потребують соцдопомоги або перебувають у складній життєвій ситуації.

"Під час війни їм живеться гірше. Тому їм потрібно допомагати. І наразі інших механізмів, окрім підтримки через бюджет, немає", - наголосив глава Мінекономіки.

Соболев заявив, що програму зимової підтримки планується оптимізувати. Зокрема, триває перегляд її складу і зміщення акценту із соцвиплат на економічні інструменти - зокрема допомогу в купівлі генераторів і підготовці до холодів.