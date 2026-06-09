Из-за войны в Украине растет бедность: в Кабмине ответили на критику по кэшбеку

"В этом вопросе намешано очень много всего. Сейчас есть дискуссия по тарифам железной дороги. Готов ли бизнес платить сейчас рыночные тарифы за железнодорожные перевозки? Нет, потому что все в войне, маржи небольшие", - отметил он.

Соболев пояснил, что топливный кэшбек, который завершился 31 мая, - это программа на 1,5 млрд грн для преодоления кризиса. того, чтобы убрать кризис. Он рассказал, что другие страны снижали акцизы, однако, добавил он, Украине это обошлось бы в несколько раз дороже.

"Если посмотреть на отчет Всемирного банка, то можно увидеть, что, к сожалению, из-за войны у нас растет бедность. Люди, которые работают, чувствуют себя несколько лучше, чем в предыдущие годы: их зарплаты растут быстрее инфляции", - сказал министр.

Он отметил, что есть много украинцев, которые не работают, нуждаются в соцпомощи или находятся в сложной жизненной ситуации.

"Во время войны им живется хуже. Поэтому им нужно помогать. И сейчас других механизмов, кроме поддержки через бюджет, нет", - подчеркнул глава Минэкономики.

Соболев заявил, что программу зимней поддержки планируется оптимизировать. В частности, идет пересмотр ее состава и смещение акцента с соцвыплат на экономические инструменты - в частности помощь в покупке генераторов и подготовке к холодам.