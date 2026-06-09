ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Через війну в Україні зростає бідність: в Кабміні відповіли на критику щодо кешбеку

20:55 09.06.2026 Вт
2 хв
Чи була у країни альтернатива та яку програму планують оптимізувати?
aimg Валерій Ульяненко
Через війну в Україні зростає бідність: в Кабміні відповіли на критику щодо кешбеку Фото: програма "Національний кешбек" (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Мінекономіки критикують за роздачу коштів - "Національний кешбек", кешбек на пальне, безкоштовні поїздки в УЗ та субсидії на залізничні тарифи. Чи насправді вони заважають мобілізувати внутрішні ресурси країни?

На це питання відповів міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

"У цьому питанні намішано дуже багато всього. Зараз є дискусія по тарифах залізниці. Чи готовий бізнес платити зараз ринкові тарифи за залізничні перевезення? Ні, бо всі у війні, маржі невеликі", - зазначив він.

Соболев пояснив, що паливний кешбек, який завершився 31 травня, - це програма на 1,5 млрд грн для подолання кризи. того, щоб прибрати кризу. Він розповів, що інші країни знижували акцизи, проте, додав він, Україні це обійшлося б у кілька разів дорожче.

"Якщо подивитися на звіт Світового банку, то можна побачити, що, на жаль, через війну в нас зростає бідність. Люди, які працюють, почуваються дещо краще, ніж у попередні роки: їхні зарплати зростають швидше за інфляцію", - сказав міністр.

Читайте також: Кешбеку за пальне більше немає: до якого числа треба витратити гроші

Він зауважив, що є багато українців, які не працюють, потребують соцдопомоги або перебувають у складній життєвій ситуації.

"Під час війни їм живеться гірше. Тому їм потрібно допомагати. І наразі інших механізмів, окрім підтримки через бюджет, немає", - наголосив глава Мінекономіки.

Соболев заявив, що програму зимової підтримки планується оптимізувати. Зокрема, триває перегляд її складу і зміщення акценту із соцвиплат на економічні інструменти - зокрема допомогу в купівлі генераторів і підготовці до холодів.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" створена для стимулювання попиту на товари вітчизняного виробництва та фінансової підтримки українського бізнесу.

Завдяки їй українці можуть повертати частину витрачених коштів (до 3 тисяч гривень на місяць) та спрямовувати їх на оплату комунальних послуг, транспорту, ліків, зв’язку чи донатити на ЗСУ.

Зазначимо, уряд ухвалив рішення продовжити дію цієї ініціативи ще на два роки. Статистика свідчить, що левову частку нарахованих бонусів - близько 70% - українці витрачають саме на розрахунки за комуналку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство економіки Національний кешбек Війна в Україні
Новини
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА