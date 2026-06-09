Из-за войны в Украине растет бедность: в Кабмине ответили на критику по кэшбеку
Минэкономики критикуют за раздачу средств - "Национальный кэшбек", кэшбек на топливо, бесплатные поездки в УЗ и субсидии на железнодорожные тарифы. Действительно ли они мешают мобилизовать внутренние ресурсы страны?
На этот вопрос ответил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
"В этом вопросе намешано очень много всего. Сейчас есть дискуссия по тарифам железной дороги. Готов ли бизнес платить сейчас рыночные тарифы за железнодорожные перевозки? Нет, потому что все в войне, маржи небольшие", - отметил он.
Соболев пояснил, что топливный кэшбек, который завершился 31 мая, - это программа на 1,5 млрд грн для преодоления кризиса. того, чтобы убрать кризис. Он рассказал, что другие страны снижали акцизы, однако, добавил он, Украине это обошлось бы в несколько раз дороже.
"Если посмотреть на отчет Всемирного банка, то можно увидеть, что, к сожалению, из-за войны у нас растет бедность. Люди, которые работают, чувствуют себя несколько лучше, чем в предыдущие годы: их зарплаты растут быстрее инфляции", - сказал министр.
Он отметил, что есть много украинцев, которые не работают, нуждаются в соцпомощи или находятся в сложной жизненной ситуации.
"Во время войны им живется хуже. Поэтому им нужно помогать. И сейчас других механизмов, кроме поддержки через бюджет, нет", - подчеркнул глава Минэкономики.
Соболев заявил, что программу зимней поддержки планируется оптимизировать. В частности, идет пересмотр ее состава и смещение акцента с соцвыплат на экономические инструменты - в частности помощь в покупке генераторов и подготовке к холодам.
Напомним, программа "Национальный кэшбек" создана для стимулирования спроса на товары отечественного производства и финансовой поддержки украинского бизнеса.
Благодаря ей украинцы могут возвращать часть потраченных средств (до 3 тысяч гривен в месяц) и направлять их на оплату коммунальных услуг, транспорта, лекарств, связи или донатить на ВСУ.
Отметим, правительство приняло решение продлить действие этой инициативы еще на два года. Статистика свидетельствует, что львиную долю начисленных бонусов - около 70% - украинцы тратят именно на расчеты за коммуналку.