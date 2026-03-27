Из-за войны в Иране цены на нефть могут подскочить до рекордных отметок, - Bloomberg
Цена на нефть может подскочить до рекордных 200 долларов за баррель, если война в Иране продлится до июня, а Ормузский пролив останется закрытым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики Macquarie Group Ltd. считают, что рынок столкнется с исторически высокими ценами в случае затяжного конфликта. Такое развитие событий предусматривает базовый сценарий (вероятность 40%), при этом более вероятным (60%) они считают окончание войны в конце этого месяца.
Аналитики убеждены, что если пролив долго будет оставаться закрытым, цены придется "поднять настолько высоко, чтобы уничтожить значительную часть мирового спроса на нефть".
Сроки его открытия, а также возможные повреждения энергетической инфраструктуры будут определять долгосрочные последствия для рынка сырьевых товаров.
По состоянию на пятницу нефть марки Brent стоила около 110 долларов за баррель после недавнего скачка до 119,5 доллара за баррель.
Что предшествовало
Напомним, после начала операции США и Израиля в Иране цены на нефть в мире резко выросли. Это связано с тем, что иранские войска заблокировали Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляют нефть на мировой рынок.
После этого, 13 марта, стало известно, что США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам дипломатического источника РБК-Украина, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.
Во вторник, 24 марта, Bloomberg писало, что доходы России от продажи нефти вернулись к уровню марта 2022 года. По данным издания, среднесуточный доход Москвы от экспорта сырья в марте вырос вдвое по сравнению с началом года - со 135 млн до 270 млн долларов.