Через вибух у ресторані Москви загинув зять командувача ВКС Росії, - ЗМІ

За даними журналістів, один із документів Данила Передрія, зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Олександра Чайка, був визнаний недійсним у державній базі даних. Документ утратив чинність 1 серпня - саме в день вибуху біля московського ресторану Balzi Rossi.

Згодом інформацію про смерть Передрія також підтвердив російський реєстр юридичних осіб.

Раніше про його загибель повідомляли лише окремі проросійські джерела. Зокрема, блогер Анатолій Шарій стверджував, що під час вибуху постраждала донька Олександра Чайка Марія, а її чоловік Данило Передрій загинув, прикривши її від уражаючих елементів. Видання "Верстка" також повідомляло, що донька генерала була серед постраждалих, посилаючись на власне джерело.

Що відомо про вибух

Вибух стався ввечері 1 серпня біля входу до ресторану Balzi Rossi, який того дня був закритий для приватного заходу.