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Из-за взрыва в ресторане Москвы погиб зять командующего ВКС России, - СМИ

15:53 05.08.2026 Ср
2 мин
Появились новые подробности резонансного взрыва в элитном ресторане Москвы
aimg Мария Науменко
Фото: Данило Передрий, зять командующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайка (росСМИ)

После взрыва в элитном ресторане Москвы подтвердилась гибель зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ. Новые данные появились в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

По данным журналистов, один из документов Даниила Предрия, зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайка, был признан недействительным в государственной базе данных. Документ утратил силу 1 августа – именно в день взрыва возле московского ресторана Balzi Rossi.

Впоследствии информацию о смерти Предрия также подтвердил российский реестр юридических лиц.

Ранее о его гибели сообщали только отдельные пророссийские источники. В частности, блогер Анатолий Шарий утверждал, что при взрыве пострадала дочь Александра Чайка Мария, а ее муж Данило Передрий погиб, прикрыв ее от поразительных элементов. Издание "Верстка" также сообщало, что дочь генерала была среди пострадавших, ссылаясь на собственный источник.

Что известно о взрыве

Взрыв произошел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi, который был закрыт для частного мероприятия.

По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок, однако его остановил охранник.

В результате взрыва погибли пять человек, еще 21 человек получил ранения.

После этого в России было открыто дело по статье о теракте.

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