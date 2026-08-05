Из-за взрыва в ресторане Москвы погиб зять командующего ВКС России, - СМИ

После взрыва в элитном ресторане Москвы подтвердилась гибель зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ. Новые данные появились в государственных реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".
По данным журналистов, один из документов Даниила Предрия, зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайка, был признан недействительным в государственной базе данных. Документ утратил силу 1 августа – именно в день взрыва возле московского ресторана Balzi Rossi.
Впоследствии информацию о смерти Предрия также подтвердил российский реестр юридических лиц.
Ранее о его гибели сообщали только отдельные пророссийские источники. В частности, блогер Анатолий Шарий утверждал, что при взрыве пострадала дочь Александра Чайка Мария, а ее муж Данило Передрий погиб, прикрыв ее от поразительных элементов. Издание "Верстка" также сообщало, что дочь генерала была среди пострадавших, ссылаясь на собственный источник.
Взрыв произошел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi, который был закрыт для частного мероприятия.
По официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, замаскированное под подарок, однако его остановил охранник.
В результате взрыва погибли пять человек, еще 21 человек получил ранения.
После этого в России было открыто дело по статье о теракте.