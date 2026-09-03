Через удар по багатоповерхівці в Києві постраждали три людини, з'явилися фото наслідків

Через удар російських окупантів по багатоповерхівці в Києві троє постраждалих. Кілька десятків людей вдалося евакуювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"Російські військові завдали удару БПЛА по 9-поверховому житловому будинку у Голосіївському районі. Влучання сталося на рівні 8-9 поверхів із подальшим горінням", - йдеться у заяві.

Рятувальникам вдалось евакуювати 25 людей.

Крім того, внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на площі 50 кв. м, яку рятувальники ліквідували.

Фото: наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Києві (ДСНС)

Що передувало

Нагадаємо, у Голосіївському районі через обстріл пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у будинку виникла пожежа на рівні з четвертого по дев'ятий поверхи.

Київська МВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, але пізніше уточнила, що ця інформація не підтвердилася.

Зазначимо, сьогодні російські окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на проїжджу частину дороги.