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Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів

18:30 03.09.2026 Чт
2 хв
Купити залізничний і автобусний квиток можна буде в одному місці
aimg Сергій Козачук
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів Фото: вокзали України стануть автостанціями (facebook_com_Пересипська_районна_адміністрація)
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Залізничні вокзали у п'яти містах України офіційно перетворили на мультимодальні транспортні хаби, поєднавши залізничні та автобусні перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Що зміниться для пасажирів

До електронного Переліку автостанцій "Укртрансбезпеки" включили вокзали у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Бердичеві та Білій Церкві.

Долучення до єдиної системи дасть змогу:

  • Офіційно відкривати нові автобусні маршрути безпосередньо від залізничних вокзалів.
  • Вивести перевізників із "тіні", замінивши стихійні зупинки біля вокзалів легальною роботою.
  • Придбати квитки в єдиній системі - наступним кроком стане продаж автобусних квитків через вокзальні каси та цифрові сервіси "Укрзалізниці".
  • Запровадити мультимодальний квиток, який дозволить планувати та оплачувати складні маршрути з пересадками (поїзд + автобус) в одному застосунку.

Особливий пріоритет надаватимуть маршрутам до та з прифронтових територій, де поєднання різних видів транспорту є ключовим для забезпечення доступності.

Безпека та легалізація перевезень

Як зазначив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, головна мета ініціативи - зробити пасажирські перевезення передбачуваними та безпечними.

Він підкреслив, що формування автобусних маршрутів у правовому полі гарантує захист прав пасажирів та якість послуг.

Автомобільні перевізники, які бажають долучитися до роботи в транспортних хабах та інтегрувати свої рейси у застосунок "Укрзалізниці", можуть подати заявку на електронну пошту service@uz.gov.ua з приміткою "Мультимодальні перевезення".

Ситуація на вокзалах

Нагадаємо, "Укрзалізниця" регулярно запроваджує додаткові безпекові та інфраструктурні заходи на своїх об'єктах.

Зокрема, залізничники нагадують, що фото- та відеозйомка на об'єктах залізниці в умовах воєнного стану заборонена та може призвести до кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі.

Крім того, в Україні розробляють нові рішення для забезпечення стабільного руху поїздів під час тривалих повітряних тривог. Вокзали працюють у цілодобовому режимі, а для пасажирів готують оновлені правила посадки.

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