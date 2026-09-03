ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві уламки дрона впали на дорогу, постраждала дитина

16:51 03.09.2026 Чт
2 хв
Екстрені служби столиці вже прямують на місце події
aimg Валерій Ульяненко
У Києві уламки дрона впали на дорогу, постраждала дитина Фото: мобільна група ППО (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У четвер, 3 вересня, російські окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного мера Віталія Кличка.

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги", - розповів він.

Кличко додав, що екстрені служби міста вже прямують на місце.

В КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків під час ворожої атаки пошкоджено автомобілі на проїжджій частині. Була поранена 12-річна дитина.

Оновлено о 17:25

Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, попередньо, уламки ворожого дрона впали на територію одного з житлових комплексів.

За іншою адресою в Голосієво сталося падіння уламків біля проїжджої частини дороги. У Святошинському районі уламки безпілотника впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто, обійшлося без пожежі.

Мер міста додав, що з чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі, 12-річну дівчинку.

Оновлено о 17:53

Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до шести. Медики госпіталізували чотирьох поранених.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Київській області. Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік.

РБК-Україна також писало, що ніч на 3 вересня не була спокійною для українців. Під ворожим ударом опинилися Київщина, Одещина та інші регіони України, включно із заходом.

Зазначимо, 2 вересня російські окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Віталий Кличко Війна в Україні Дрони
Новини
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
У Севастополі ЗСУ уразили російський десантний катер БК-16, - Генштаб
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК