Из-за удара по многоэтажке в Киеве пострадали три человека, появились фото последствий

Из-за удара российских оккупантов по многоэтажке в Киеве трое пострадавших. Несколько десятков человек удалось эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Российские военные нанесли удар БПЛА по 9-этажному жилому дому в Голосеевском районе. Попадание произошло на уровне 8-9 этажей с последующим горением", - говорится в заявлении.

Спасателям удалось эвакуировать 25 человек.

Кроме того, в результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади 50 кв. м, которую спасатели ликвидировали.

Фото: последствия вражеского удара по многоэтажке в Киеве (ГСЧС)

Что предшествовало

Напомним, в Голосеевском районе из-за обстрела поврежден 9-этажный жилой дом. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в доме возник пожар на уровне с четвертого по девятый этажи.

Киевская МВА сообщила, что в результате вражеской атаки погиб один человек, но позже уточнила, что эта информация не подтвердилась.

Отметим, сегодня российские оккупанты ударили по Киеву беспилотниками. Обломки вражеского дрона упали на проезжую часть дороги.