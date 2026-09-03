ua en ru
Чт, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по 9-поверхівці в Києві: почалася пожежа

19:37 03.09.2026 Чт
2 хв
Ворог прицільно бив по житловій забудові
aimg Олена Бджола
Росіяни вдарили по 9-поверхівці в Києві: почалася пожежа Фото: У Голосіївському районі Києва горить багатоповерхівка (скрин відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Увечері загорілася 9-поверхівка у Голосіївському районі Києва. Надзвичайна ситуація сталася из-за російського обстрілу столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram і Київської міської військової адміністрації у Telegram.

У Києві горить 9-поверхівка після "прильоту"

О 18.56 у Києві почалася повітряна тривога через атаку дронів.

За попередньою інформацією КМВА, у Голосіївському районі через обстріл пошкоджено 9-поверховий житловий будинок.

Пізніше Кличко уточнив, що у цьому будинку виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверхи.

"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.

Пізніше Кличко уточнив, що у багатоповерхівці є руйнування на 9 поверсі.

"З будинку евакуювали 15 людей. Екстрені служби працюють", - каже він.

Оновлено о 19.58

Київська МВА повідомила, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки.

"Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у дописі.

Оновлено о 20.47

КМВА уточнила, що, на щастя, інформація про загиблу людину не підтвердилася.

Раніше РБК-Україна писало, що 3 вересня окупанти вдарили по Києву безпілотниками. Уламки ворожого дрона впали на дорогу.

2 вересня окупанти атакували Київ, після ворожого удару у столиці спалахнула пожежа. Займання у Голосіївському районі ліквідовували рятувальники.

Крім того, вчора російські окупанти вдарили безпілотниками по складській будівлі в Києві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Пожежа Війна Росії проти України
Новини
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Поїзд і автобус в одному сервісі: "Укрзалізниця" готує масштабне оновлення для пасажирів
Аналітика
Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому потрібні великі роботи та інженери: інтервʼю з засновником школи НРК