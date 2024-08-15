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Через тиждень після початку боїв РФ вирішила обов'язково евакуювати один з районів Курської області

Четвер 15 серпня 2024 00:57
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Через тиждень після початку боїв РФ вирішила обов'язково евакуювати один з районів Курської області Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Регіональний оперштаб Курської області, де з 6 серпня точаться бої в ході українських наступальних дій, прийняв рішення про обов'язкову евакуацію всього Глушківського району, який межує з Сумською областю України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смирнова у Telegram.

Координацію процесу виїзду місцевих жителів росіяни поклали на силові структури, місцеву адміністрацію та "дружинників Курського центру "Патріот".

“Шановні земляки, прошу вас з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків та місцевої влади", - написав Смирнов.

Раніше, 12 серпня, російська влада закликала евакуюватися мешканців Бєловського району Курської області.

13 серпня евакуацію почали у Великосолдатському районі.

У Центрі протидії дезінформації РНБО повідомили, що РФ хоче вивезти мешканців Курської області на окуповану територію Запорізької. Однією із причин є те, що Кремль прагне приховати від росіян правду про реальну ситуацію в прикордонному регіоні після прориву 6 серпня.

Сьогодні, 14 серпня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що міністерство відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну або потребують гуманітарної допомоги. Також буде відкрито гуманітарний коридор.

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