У ще одному районі Курської області оголосили евакуацію

У Великосолдатському районі Курської області запровадили евакуацію для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову району.

За словами місцевої влади, "до сьогоднішнього дня евакуації в районі не було". Втім, відсьогодні її оголошено офіційно.

"Сьогодні збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - зазначив районний голова, закликавши місцевих мешканців залишати заявки.

Варто зауважити, що даний район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.