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У ще одному районі Курської області оголосили евакуацію

Курська область , Вівторок 13 серпня 2024 14:35
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У ще одному районі Курської області оголосили евакуацію Фото: у ще одному районі Курської області оголосили евакуацію (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Великосолдатському районі Курської області запровадили евакуацію для місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову району.

За словами місцевої влади, "до сьогоднішнього дня евакуації в районі не було". Втім, відсьогодні її оголошено офіційно.

"Сьогодні збираємо дані, хто все ж потребує евакуації", - зазначив районний голова, закликавши місцевих мешканців залишати заявки.

Варто зауважити, що даний район межує з Суджанським, у якому наразі тривають бойові дії.

Курський прорив

Тиждень назад росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області, що межує із Сумською. Від початку було заявлено про стрімке просування ДРГ вглиб населеними пунктами.

Нагадаємо, вчора голова Бєловського району Курської області закликав місцеве населення до евакуації. Даний процес місцева влада фактично поклала на самих цивільних.

Також на тлі цього одразу в трьох регіонах Росії днями раніше було введено режим контртерористичної операції (КТО). Мова йде про Брянську, Курську та Бєлгородську області.

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Курська область Евакуація Війна Росії проти України
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