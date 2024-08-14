Україна планує відкрити гуманітарні коридори у Курській області, - Верещук
Україна має намір відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області на тлі бойових дій у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук у Telegram.
За її словами, для захисту областей, що межують з Росією, Україна створює зону безпеки на території РФ. У цій зоні мешкають цивільні росіяни. Вони перебувають під захистом гуманітарного права.
Тому, як наголосила Верещук, силами українських військових планується:
- проведення гуманітарних операцій на підтримку цивільних росіян у прикордонних районах Курської області;
- відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і у бік України;
- допуск міжнародних гуманітарних організацій до зони безпеки з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.
Бої у Курській області
Нагадаємо, у Курській області вже понад тиждень проходять бої. На територію регіону зайшли українські захисники - вони вже встигли витіснити окупантів із низки населених пунктів.
З самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.
При цьому тактика українських військових значно відрізняється від тієї, якою керуються окупанти. Бійці ЗСУ не руйнують вщент російські міста та села і не вбивають мирних жителів РФ. Такі висновки можна зробити з відео, які публікують у мережі.
Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що українські воїни повністю зачистили від окупантів місто Суджа.
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