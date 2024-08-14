В Україні запропонували росіянам евакуацію з Курської області та розповіли, як зв'язатися

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну або потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

Міністр зазначила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист і гуманітарну підтримку.

"У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну", - написала Верещук.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Також зазначимо, що з самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.

Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що Україна має намір відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області на тлі бойових дій у регіоні.

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