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В Україні запропонували росіянам евакуацію з Курської області та розповіли, як зв'язатися

Середа 14 серпня 2024 22:45
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В Україні запропонували росіянам евакуацію з Курської області та розповіли, як зв'язатися Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися в Україну або потребують гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

"У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців. Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну", - написала Верещук.

Заявку можна залишити таким чином:

  1. зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp;
  2. написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com.

Міністр зазначила, що Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права та забезпечить мирним жителям Курської області необхідний захист і гуманітарну підтримку.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, більш ніж тиждень тому українські війська почали наступ у Курській області РФ. Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України.

Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів і контролюють 74 населені пункти в Курській області.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.

Також зазначимо, що з самого початку операції ЗСУ в мережі з'являлися відео, як жителі прикордонних населених пунктів Курської області скаржилися, що місцева влада не допомагала їм в евакуації, тому вони виїжджали власними силами.

Раніше у Мінреінтеграції повідомляли, що Україна має намір відкрити гуманітарні коридори для евакуації мешканців Курської області на тлі бойових дій у регіоні.

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Курська область Ірина Верещук Евакуація Війна в Україні Міністерство реінтеграції
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