ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація "дуже напружена": у Курській області закликали евакуюватись з ще одного району

Курська область, Понеділок 12 серпня 2024 10:41
UA EN RU
Ситуація "дуже напружена": у Курській області закликали евакуюватись з ще одного району Фото: евакуація Бєловського району Курської області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Голова Бєловського району Курської області закликав місцеве населення до евакуації. Водночас даний процес російська влада фактично поклала на самих цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зокрема, голова Бєловського району Ніколай Волобуєв наголосив, що ситуація там "дуже напружена".

"Хто може - самостійно прибути до пункту збору села Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмено Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території, переконливе прохання до всіх жителів покинути район", - зазначив він в повідомленні.

Варто зауважити, що даний район включає у себе понад три десятки населених пунктів. Водночас же цивільному населенню пропонується евакуація тільки в одному із них, до якого вони ще мають добратися, або ж вирішувати дане питання цілковито самостійно.

Ситуація &quot;дуже напружена&quot;: у Курській області закликали евакуюватись з ще одного районуФото: карта Бєловського району Курської області з зазначенням точки евакуації (www.google.com/maps/place)

Курський прорив

Минулого тижня у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області, що межує із Сумською. Від початку було заявлено про стрімке просування ДРГ вглиб населеними пунктами.

На тлі цього одразу в трьох регіонах Росії днями раніше було введено режим контртерористичної операції (КТО). Мова йде про Брянську, Курську та Бєлгородську області.

Нагадаємо, згідно із заявою в.о. губернатора регіону Олексія Смирноа, 10 серпня українські ДРГ зайшли на територію Бєловського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Евакуація Війна Росії проти України
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців