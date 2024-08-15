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Через неделю после начала боев РФ решила обязательно эвакуировать один из районов Курской области.

Четверг 15 августа 2024 00:57
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Через неделю после начала боев РФ решила обязательно эвакуировать один из районов Курской области. Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Региональный оперштаб Курской области, где с 6 августа ведутся бои в ходе украинских наступательных действий, принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района, граничащего с Сумской областью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

Координацию процесса выезда местных жителей россияне возложили на силовые структуры, местную администрацию и "дружинников Курского центра "Патриот".

"Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и придерживаться всех рекомендаций от силовиков и местных властей", - написал Смирнов.

Ранее, 12 августа, российские власти призвали эвакуироваться жителей Беловского района Курской области.

13 августа эвакуацию начали в Великосолдатском районе.

В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что РФ хочет вывезти жителей Курской области на оккупированную территорию ЗАпорожской области. Одна из причин - Кремль стремится скрыть от россиян правду о реальной ситуации в приграничном регионе после прорыва 6 августа.

Сегодня, 14 августа, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что министерство открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, желающих эвакуироваться в Украину или нуждающихся в гуманитарной помощи. Также будет открыт гуманитарный коридор.

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