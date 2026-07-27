Через спеку у Києві ввели обмеження для транспорту: кого стосується заборона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва .

Як пояснили правоохоронці, обмеження діятимуть у періоди, коли температура повітря підніматиметься до +28 градусів і вище. У цей час заборонено рух вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Для водіїв передбачені місця, де можна перечекати спекотний період. Це майданчики для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг, а також території біля об'єктів дорожнього сервісу.

У патрульній поліції додали, що про скасування тимчасових обмежень повідомлять у своєму Telegram-каналі.

Якою буде погода в Україні

Нагадаємо, після тривалого періоду спеки 28 липня в Україні очікується короткочасне похолодання через проходження атмосферних фронтів. Вони приносять грозові дощі, поривчастий вітер і тимчасове зниження температури.