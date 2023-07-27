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Через шторм в Одесі загинуло дві людини

Ілюстративне фото: через шторм в Одесі загинуло дві людини (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час шторму в морі в Одесі загинуло дві людини. Ще одну особу знесло хвилею, її доля невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

"Вчора в Одесі під час шторму в морі загинуло 2 особи. Ще одного підлітка знесло хвилею, наразі його місцезнаходження невідомо. Тривають пошуки", - сказано у повідомленні.

У міськраді нагадують, що в Одесі продовжує діяти заборона на купання в морі. Українців закликають не нехтувати правилами безпеки.

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі спостерігається підвищення мінної небезпеки. Тільки нещодавно біля узбережжя здетонувало три міни.

Через детонування двох морських мін в Одеській області постраждав дачний будинок.

Пляжний сезон в Україні

Після підриву росіянами Каховської ГЕС частина територій Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. У Чорне море потрапила велика кількість сміття, речей та небезпечних речовин, а узбережжя моря перетворилися на сміттєзвалища.

В Одесі фахівці виявили збудники інфекційних хвороб у воді. Жителям міста та області рекомендували не купатися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу. Такі ж рекомендації стосуються Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього всі пляжі Одеси визнали непридатними для купання.

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Одеса