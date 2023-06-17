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Небезпечно для здоров'я. В Одеській області заборонили купатися та рибалити у морі

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Одеса, Субота 17 червня 2023 12:31
Небезпечно для здоров'я. В Одеській області заборонили купатися та рибалити у морі Фото: в Одеській області заборонили купатися та рибалити у морі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Одеської області заборонила жителям купатися у морі, лимані та річках, а також ловити рибу. У воді знайшли небезпечні речовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Одеси.

Фахівці провели лабораторні дослідження води в Одеській області. За останній тиждень у воді виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела, рота- та астравіруси, холероподібні вібріони, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів людей та тварин. Крім того, вміст кишкові палички значно перевищує норми.

Влада наголошує, що купитися у воді, а також рибалити у ній - небезпечно для людей.

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Після підриву дамби Каховського водосховища частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. Крім того, у Чорне море винесло купи сміття, а вода в Одеській області втратила солоність.

Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує використовувати лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

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