Из-за шторма в Одессе погибли два человека

"Вчера в Одессе во время шторма в море погибли 2 человека. Еще одного подростка снесло волной, пока его местонахождение неизвестно. Продолжаются поиски", - сказано в сообщении.

В горсовете напоминают, что в Одессе продолжает действовать запрет на купание в море. Украинцев призывают не пренебрегать правилами безопасности.

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море наблюдается повышение минной опасности. Только недавно у побережья сдетонировало три мины.

Из-за детонирования двух морских мин в Одесской области пострадал дачный дом.

Пляжный сезон в Украине

После подрыва россиянами Каховской ГЭС, часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. В Черное море попало большое количество мусора, вещей и опасных веществ, а побережье моря превратилось в свалку.

В Одессе специалисты обнаружили возбудители инфекционных заболеваний в воде. Жителям города и области рекомендовали не купаться в море, лимане и реках, а также не ловить рыбу. Такие же рекомендации касаются Николаевской и Херсонской областей.

После этого все пляжи Одессы сочли непригодными для купания.

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