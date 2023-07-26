В Одеській області вибухнули дві морські міни: пошкоджено дачний будинок

В Одеській області сьогодні, 26 липня, здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОВА Олега Кіпера .

"Здетонували ще дві міни", - йдеться у повідомленні.

Кіпер пояснив, що одна вибухнула на одному з пляжів Одеської області. Іншу винесло неподалік Одеси на самий край води.

"Внаслідок цього пошкоджено дачний будинок. Люди не постраждали", - додав глава ОВА.

Підрив мін вранці

Раніше Кіпер повідомляв, що сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одеської області у воді вибухнули дві міни, тип яких не вдалось встановити.

"Чорне море лишається небезпечним! Мінна загроза надзвичайно висока, вона посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. У море принесло багато вибухонебезпечних предметів", - додав глава області.

Пляжний сезон в Україні

Після підриву Каховської ГЕС частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. У Чорне море потрапило багато сміття, речей та небезпечних речовин, а узбережжя моря перетворилися на сміттєзвалища.

В Одесі провели лабораторні дослідження води. Фахівці виявили збудники інфекційних хвороб. Жителям Одеської області рекомендували не купатися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу. Такі ж рекомендації стосуються Миколаївської та Херсонської областей.

Після цього всі пляжі Одеси визнали непридатними для купання.