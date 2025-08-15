ua en ru
Через ракетний удар росіян біля Дніпра є загиблий та постраждалий, - ОВА

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 17:26
Через ракетний удар росіян біля Дніпра є загиблий та постраждалий, - ОВА
Автор: Антон Корж

Внаслідок ракетного удару росіян по передмістях Дніпра вдень 15 серпня з'явилися жертви. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними Лисака, внаслідок ракетної атаки росіян в Дніпровському районі (на околицях обласного центру) було пошкоджено вантажний автомобіль та автобус, які опинилися в зоні удару.

"Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один - постраждав", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа, раніше було відомо про одного постраждалого.

Також вранці 15 серпня росіяни вдарили по цивільній машині, що стояла на автозаправці в Сумській області. Пошкоджено будівлю АЗС і легковик, водій дістав опіки.

Новини
