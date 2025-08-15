ua en ru
Из-за ракетного удара россиян возле Днепра есть погибший и пострадавший, - ОВА

Украина, Пятница 15 августа 2025 17:26
Из-за ракетного удара россиян возле Днепра есть погибший и пострадавший, - ОВА Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа появились жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) были повреждены грузовой автомобиль и автобус, которые оказались в зоне удара.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", - добавил глава ОГА.

Напомним, что российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва. Предварительно, оккупанты применили ракеты "Искандер-М", или их северокорейские "клоны". В результате атаки возник пожар, ранее было известно об одном пострадавшем.

Также утром 15 августа россияне ударили по гражданской машине, стоявшей на автозаправке в Сумской области. Повреждено здание АЗС и легковушка, водитель получил ожоги.

Днепропетровская область Война в Украине
