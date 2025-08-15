Из-за ракетного удара россиян возле Днепра есть погибший и пострадавший, - ОВА

В результате ракетного удара россиян по пригородам Днепра днем 15 августа появились жертвы. Один человек погиб, еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным Лысака, в результате ракетной атаки россиян в Днепровском районе (в окрестностях областного центра) были повреждены грузовой автомобиль и автобус, которые оказались в зоне удара.

"Погиб мужчина. Соболезнования родным и близким. Еще один - пострадал", - добавил глава ОГА.