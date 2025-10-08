Через обстріли на Чернігівщині обмежено рух поїздів: як курсують 8 жовтня

Затримки поїздів

Станом на 09:30 із затримками курсують такі поїзди:

№786 Київ - Терещенська;

№116 Київ - Суми (відправлення з Києва);

№779 Суми - Київ;

№46 Ужгород - Харків;

№113 Харків - Львів;

№787 Терещенська - Київ.

Як дістатися до місця призначення

Разом із місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та у зворотному напрямку.

Приміські поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, але станція Носівка тимчасово стане початковою або кінцевою.

Серед них:

№6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38-10:02);

№6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18-10:38);

№6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35-11:51);

№6912 Київ Волинський - Носівка (12:02-14:28);

№6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59-11:26);

№6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30-13:46);

№6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42-16:06);

№6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43-17:55);

№6925 Носівка - Київ Волинський (17:28-19:55).

Що радять пасажирам

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за офіційними повідомленнями компанії, слухати оголошення на вокзалах і від поїзних бригад.

Актуальну інформацію про затримки поїздів далекого сполучення можна перевірити за посиланням.