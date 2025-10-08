Через обстріли на Чернігівщині обмежено рух поїздів: як курсують 8 жовтня

Через ворожі обстріли на Ніжинському напрямку зранку 8 жовтня обмежено рух поїздів. Частина рейсів затримується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Станом на 09:30 із затримками курсують такі поїзди:
Разом із місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та у зворотному напрямку.
Приміські поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, але станція Носівка тимчасово стане початковою або кінцевою.
Серед них:
"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за офіційними повідомленнями компанії, слухати оголошення на вокзалах і від поїзних бригад.
Актуальну інформацію про затримки поїздів далекого сполучення можна перевірити за посиланням.
Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.
У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.