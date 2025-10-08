UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Через обстріли на Чернігівщині обмежено рух поїздів: як курсують 8 жовтня

Фото: Поїзди "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через ворожі обстріли на Ніжинському напрямку зранку 8 жовтня обмежено рух поїздів. Частина рейсів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Затримки поїздів

Станом на 09:30 із затримками курсують такі поїзди:

  • №786 Київ - Терещенська;
  • №116 Київ - Суми (відправлення з Києва);
  • №779 Суми - Київ;
  • №46 Ужгород - Харків;
  • №113 Харків - Львів;
  • №787 Терещенська - Київ.

Як дістатися до місця призначення

Разом із місцевою владою організовано шатли для підвезення пасажирів з Носівки до Ніжина та у зворотному напрямку.

Приміські поїзди продовжать курсувати за звичним графіком, але станція Носівка тимчасово стане початковою або кінцевою.

Серед них:

  • №6906 Київ (Північна) - Носівка (07:38-10:02);
  • №6908 Київ (Північна) - Носівка (08:18-10:38);
  • №6910 Київ (Північна) - Носівка (09:35-11:51);
  • №6912 Київ Волинський - Носівка (12:02-14:28);
  • №6913 Носівка - Київ-Волинський (08:59-11:26);
  • №6917 Носівка - Київ (Північна) (11:30-13:46);
  • №6919 Носівка - Київ-Волинський (13:42-16:06);
  • №6923 Носівка - Київ (Північна) (15:43-17:55);
  • №6925 Носівка - Київ Волинський (17:28-19:55).

Що радять пасажирам

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно стежити за офіційними повідомленнями компанії, слухати оголошення на вокзалах і від поїзних бригад.

Актуальну інформацію про затримки поїздів далекого сполучення можна перевірити за посиланням.

Що відомо про обстріл Чернігівщини

Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.

У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.

УкрзалізницяЧернігівська областьПоїзди