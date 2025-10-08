RU

Общество Образование Деньги Изменения

Из-за обстрелов Черниговской области ограничено движение поездов: как курсируют 8 октября

Фото: Поезда "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за вражеских обстрелов на Нежинском направлении утром 8 октября ограничено движение поездов. Часть рейсов задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Задержки поездов

По состоянию на 09:30 с задержками курсируют такие поезда:

  • №786 Киев - Терещенская;
  • №116 Киев - Сумы (отправление из Киева);
  • №779 Сумы - Киев;
  • №46 Ужгород - Харьков;
  • №113 Харьков - Львов;
  • №787 Терещенская - Киев.

Как добраться до места назначения

Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и в обратном направлении.

Пригородные поезда продолжат курсировать по обычному графику, но станция Носовка временно станет начальной или конечной.

Среди них:

  • №6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38-10:02);
  • №6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18-10:38);
  • №6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35-11:51);
  • №6912 Киев Волынский - Носовка (12:02-14:28);
  • №6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59-11:26);
  • №6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30-13:46);
  • №6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42-16:06);
  • №6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43-17:55);
  • №6925 Носовка - Киев Волынский (17:28-19:55).

Что советуют пассажирам

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за официальными сообщениями компании, слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.

Актуальную информацию о задержках поездов дальнего следования можно проверить по ссылке.

Что известно об обстреле Черниговской области

Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.

В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.

УкрзализныцяЧерниговская областьПоезда