Из-за обстрелов Черниговской области ограничено движение поездов: как курсируют 8 октября

Задержки поездов

По состоянию на 09:30 с задержками курсируют такие поезда:

№786 Киев - Терещенская;

№116 Киев - Сумы (отправление из Киева);

№779 Сумы - Киев;

№46 Ужгород - Харьков;

№113 Харьков - Львов;

№787 Терещенская - Киев.

Как добраться до места назначения

Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и в обратном направлении.

Пригородные поезда продолжат курсировать по обычному графику, но станция Носовка временно станет начальной или конечной.

Среди них:

№6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38-10:02);

№6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18-10:38);

№6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35-11:51);

№6912 Киев Волынский - Носовка (12:02-14:28);

№6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59-11:26);

№6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30-13:46);

№6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42-16:06);

№6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43-17:55);

№6925 Носовка - Киев Волынский (17:28-19:55).

Что советуют пассажирам

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за официальными сообщениями компании, слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.

Актуальную информацию о задержках поездов дальнего следования можно проверить по ссылке.