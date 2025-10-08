Из-за обстрелов Черниговской области ограничено движение поездов: как курсируют 8 октября

Из-за вражеских обстрелов на Нежинском направлении утром 8 октября ограничено движение поездов. Часть рейсов задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По состоянию на 09:30 с задержками курсируют такие поезда:
Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и в обратном направлении.
Пригородные поезда продолжат курсировать по обычному графику, но станция Носовка временно станет начальной или конечной.
Среди них:
"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за официальными сообщениями компании, слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.
Актуальную информацию о задержках поездов дальнего следования можно проверить по ссылке.
Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.
В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.
В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.