Из-за обстрелов Черниговской области ограничено движение поездов: как курсируют 8 октября
Из-за вражеских обстрелов на Нежинском направлении утром 8 октября ограничено движение поездов. Часть рейсов задерживается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Задержки поездов
По состоянию на 09:30 с задержками курсируют такие поезда:
- №786 Киев - Терещенская;
- №116 Киев - Сумы (отправление из Киева);
- №779 Сумы - Киев;
- №46 Ужгород - Харьков;
- №113 Харьков - Львов;
- №787 Терещенская - Киев.
Как добраться до места назначения
Вместе с местными властями организованы шаттлы для подвоза пассажиров из Носовки в Нежин и в обратном направлении.
Пригородные поезда продолжат курсировать по обычному графику, но станция Носовка временно станет начальной или конечной.
Среди них:
- №6906 Киев (Северная) - Носовка (07:38-10:02);
- №6908 Киев (Северная) - Носовка (08:18-10:38);
- №6910 Киев (Северная) - Носовка (09:35-11:51);
- №6912 Киев Волынский - Носовка (12:02-14:28);
- №6913 Носовка - Киев-Волынский (08:59-11:26);
- №6917 Носовка - Киев (Северная) (11:30-13:46);
- №6919 Носовка - Киев-Волынский (13:42-16:06);
- №6923 Носовка - Киев (Северная) (15:43-17:55);
- №6925 Носовка - Киев Волынский (17:28-19:55).
Что советуют пассажирам
"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за официальными сообщениями компании, слушать объявления на вокзалах и от поездных бригад.
Актуальную информацию о задержках поездов дальнего следования можно проверить по ссылке.
Что известно об обстреле Черниговской области
Напомним, ночью 8 октября российские войска атаковали Черниговскую область дронами-камикадзе. Основные удары пришлись на Нежин, Прилуки и Семеновскую громаду.
В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру возле Нежина повреждено полотно, остановлено движение поездов в направлении Киева, произошел пожар на складе "Укрзализныци". Также поврежден энергообъект, часть города осталась без света.
В Прилуках дрон попал в нефтебазу, в Семеновке - в админздание. В целом область подверглась около 50 обстрелам, пострадали 23 населенных пункта. Есть раненые - среди них женщины 44 и 70 лет и 56-летний мужчина.