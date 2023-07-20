Через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина

В результаті нічної атаки російських окупантів по Миколаєву загинув чоловік. Його тіло дістали з-під завалів будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі Миколаєва.
Зазначимо, що це перший загиблий через нічний обстріл міста.
Загарбники вже третій день підряд атакували південь України - вони били по Одесі та Миколаєву.
Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше було відомо про 19 постраждалих людей у Миколаєві, а в Одесі - про чотирьох.
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж "Шахедів", частину з них вдалося збити.
Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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