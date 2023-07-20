UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина

Фото: через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина (National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті нічної атаки російських окупантів по Миколаєву загинув чоловік. Його тіло дістали з-під завалів будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі Миколаєва.

Зазначимо, що це перший загиблий через нічний обстріл міста.

Російський нічний обстріл

Загарбники вже третій день підряд атакували південь України - вони били по Одесі та Миколаєву.

Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше було відомо про 19 постраждалих людей у Миколаєві, а в Одесі - про чотирьох.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївракетна атака