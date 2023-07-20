Через нічний обстріл Миколаєва загинула одна людина

Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі Миколаєва.

Зазначимо, що це перший загиблий через нічний обстріл міста.

Російський нічний обстріл

Загарбники вже третій день підряд атакували південь України - вони били по Одесі та Миколаєву.

Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше було відомо про 19 постраждалих людей у Миколаєві, а в Одесі - про чотирьох.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет та стільки ж "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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