RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за ночного обстрела Николаева погиб один человек

Фото: из-за ночного обстрела Николаева погиб один человек (National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночной атаки российских оккупантов по Николаеву погиб мужчина. Его тело достали из-под завалов дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов в центре Николаева.

Отметим, что это первый погибший из-за ночного обстрела города.

Российский ночной обстрел

Захватчики уже третий день подряд атаковали юг Украины - они били по Одессе и Николаеву.

Из-за обстрела в городах повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары. Ранее было известно о 19 пострадавших в Николаеве, а в Одессе - о четырех.

Этой ночью россияне выпустили по Украине 19 крылатых ракет и столько же "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевракетна атака