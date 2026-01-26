Через негоду школи в Одеській області переходять на дистанційне навчання: що відомо

За словами Кіпера, рішення пов’язане зі зниженням температури повітря, налипанням мокрого снігу та ожеледицею.

"Головне зараз - подбати про безпеку дітей та педагогів", - наголосив він.

Рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти, професійної та фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти. Кіпер повідомив, що вже підписав відповідний лист.

Керівникам громад рекомендовано за потреби організувати чергові групи у дитячих садках.

Що вирішили в Одесі

В Одеській міській раді уточнили, що заклади загальної середньої освіти Одеси тимчасово переходять на дистанційне навчання. Рішення ухвалили на підставі анкетування батьків, яке показало потребу в дистанційному форматі на період ускладнення погодних умов.

Освітній процес відбуватиметься дистанційно відповідно до затвердженого розкладу. Взаємодія з учнями та батьками, а також передача навчальних матеріалів здійснюватиметься через платформи та електронні ресурси, визначені навчальними закладами.

Водночас у школах працюватимуть чергові класи для дітей, які не мають можливості перебувати вдома.