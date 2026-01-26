Через негоду школи в Одеській області переходять на дистанційне навчання: що відомо

В Одеській області через різке погіршення погодних умов закладам освіти рекомендовано перейти на дистанційний формат навчання у вівторок, 27 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За словами Кіпера, рішення пов’язане зі зниженням температури повітря, налипанням мокрого снігу та ожеледицею.
"Головне зараз - подбати про безпеку дітей та педагогів", - наголосив він.
Рекомендація стосується дитячих садків, шкіл, закладів позашкільної освіти, професійної та фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти. Кіпер повідомив, що вже підписав відповідний лист.
Керівникам громад рекомендовано за потреби організувати чергові групи у дитячих садках.
В Одеській міській раді уточнили, що заклади загальної середньої освіти Одеси тимчасово переходять на дистанційне навчання. Рішення ухвалили на підставі анкетування батьків, яке показало потребу в дистанційному форматі на період ускладнення погодних умов.
Освітній процес відбуватиметься дистанційно відповідно до затвердженого розкладу. Взаємодія з учнями та батьками, а також передача навчальних матеріалів здійснюватиметься через платформи та електронні ресурси, визначені навчальними закладами.
Водночас у школах працюватимуть чергові класи для дітей, які не мають можливості перебувати вдома.
Нагадаємо, з понеділка, 26 січня, у низці регіонів України школи повернулися до очного навчання після тимчасових канікул і дистанційки через погоду та перебої з електропостачанням. На Волині, Закарпатті, в Івано-Франківській та Тернопільській областях освітній процес відновлюється у всіх закладах, тоді як у Києві, Чернігові, Чернівцях, Житомирі та Сумах частина шкіл залишається на канікулах або працює дистанційно.
Міністерство освіти дозволило областям самостійно визначати формат навчання, головним пріоритетом лишається безпека дітей та забезпечення безперервності освітнього процесу.