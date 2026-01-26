Из-за непогоды школы в Одесской области переходят на дистанционное обучение: что известно

В Одесской области из-за резкого ухудшения погодных условий учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения во вторник, 27 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
По словам Кипера, решение связано со снижением температуры воздуха, налипанием мокрого снега и гололедом.
"Главное сейчас - позаботиться о безопасности детей и педагогов", - подчеркнул он.
Рекомендация касается детских садов, школ, учреждений внешкольного образования, профессионального и профессионального предвысшего образования, высших учебных заведений. Кипер сообщил, что уже подписал соответствующее письмо.
Руководителям громад рекомендовано при необходимости организовать дежурные группы в детских садах.
В Одесском городском совете уточнили, что учреждения общего среднего образования Одессы временно переходят на дистанционное обучение. Решение приняли на основании анкетирования родителей, которое показало потребность в дистанционном формате на период осложнения погодных условий.
Образовательный процесс будет происходить дистанционно в соответствии с утвержденным расписанием. Взаимодействие с учениками и родителями, а также передача учебных материалов будет осуществляться через платформы и электронные ресурсы, определенные учебными заведениями.
В то же время в школах будут работать дежурные классы для детей, которые не имеют возможности находиться дома.
Напомним, с понедельника, 26 января, в ряде регионов Украины школы вернулись к очному обучению после временных каникул и дистанционки из-за погоды и перебоев с электроснабжением. На Волыни, Закарпатье, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях образовательный процесс возобновляется во всех заведениях, тогда как в Киеве, Чернигове, Черновцах, Житомире и Сумах часть школ остается на каникулах или работает дистанционно.
Министерство образования позволило областям самостоятельно определять формат обучения, главным приоритетом остается безопасность детей и обеспечение непрерывности образовательного процесса.