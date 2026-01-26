Из-за непогоды школы в Одесской области переходят на дистанционное обучение: что известно

По словам Кипера, решение связано со снижением температуры воздуха, налипанием мокрого снега и гололедом.

"Главное сейчас - позаботиться о безопасности детей и педагогов", - подчеркнул он.

Рекомендация касается детских садов, школ, учреждений внешкольного образования, профессионального и профессионального предвысшего образования, высших учебных заведений. Кипер сообщил, что уже подписал соответствующее письмо.

Руководителям громад рекомендовано при необходимости организовать дежурные группы в детских садах.

Что решили в Одессе

В Одесском городском совете уточнили, что учреждения общего среднего образования Одессы временно переходят на дистанционное обучение. Решение приняли на основании анкетирования родителей, которое показало потребность в дистанционном формате на период осложнения погодных условий.

Образовательный процесс будет происходить дистанционно в соответствии с утвержденным расписанием. Взаимодействие с учениками и родителями, а также передача учебных материалов будет осуществляться через платформы и электронные ресурсы, определенные учебными заведениями.

В то же время в школах будут работать дежурные классы для детей, которые не имеют возможности находиться дома.