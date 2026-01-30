ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта: на каких дорогах

Пятница 30 января 2026 14:35
UA EN RU
Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта: на каких дорогах Фото: Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине начали вводить ограничения движения для грузовиков. В частности, в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

"Из-за осложнения погодных условий сегодня с 13:00 часов временно ограничивается движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на дорогах:

  • Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка: км 230+347 - км 296+280 (с. Недригайлов - г. Сумы)

  • Н-12 Сумы - Полтава: км 10+809 - км 73+690 (г. Сумы - г. Ахтырка)

  • Н-12-1 Объезд г. Сумы: км 0+000 - км 19+045

В полиции призвали водителей учитывать погодные условия и состояние дорог, заранее планировать маршруты, придерживаться дорожных знаков и указаний патрульных, а также быть внимательными за рулем.

О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Водители могут переждать непогоду в заранее определенных местах временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса, отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, днем 30 января в южной половине Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег, на дорогах гололедица - І уровень опасности - желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Ухудшение погоды в Украине ухудшение погоды в Украине

Напомним, с 30 января в Украину возвращается морозная погода. Почти по всей стране ожидаются осадки и резкое снижение температуры.

По данным синоптиков, в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов, объявлен высокий уровень опасности.

На фоне прогнозов по усилению морозов во Львове начали готовиться к чрезвычайной ситуации в энергетике. Поскольку ситуация может быть тяжелой даже без терактов РФ.

Власти призвали горожан запастись базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств, а также организоваться и проверить укрытия.

Тем временем Министерство образования и науки Украины рекомендует продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате учреждениям высшего образования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Непогода в Украине
Новости
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве