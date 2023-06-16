Через Лукашенка РФ отримує все більше контролю над Білоруссю, - Держдеп

Домовленості РФ та Білорусі про розміщення російської тактичної ядерної зброї на територію РБ є показником того, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поступається все більшим контролем над країною Кремлю.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він заявив, що таке рішення Лукашенка є "безвідповідальним та провокаційним".

"Стосовно Білорусі, це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний і провокаційний вибір, щоби поступитися Кремлю ще більшим контролем над Білоруссю - всупереч волі білоруського народу", - сказав Міллер.

Крім того, ці дії свідчать і про безвідповідальність з боку Кремля. Тем не менш, речник Держдепу підтвердив, що США поки що не бачать підстав для коригування позицій своїх ядерних сил.

Переміщення ядерної зброї у Білорусь

В кінці травня міністри оборони Білорусі та РФ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Так, РБ має отримати ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Сам Лукашенко заявляв, що розміщення станеться вже найближчими днями, а також розмріявся про її використання нібито "у випадку загрози в сторону Білорусі". Однак в РФ сказали, що контроль над зброєю залишиться за ними, а РБ буде лише місцем її розташування.

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