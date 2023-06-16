Из-за Лукашенко РФ получает все больше контроля над Беларусью, - Госдеп

Договоренности РФ и Беларуси о размещении российского тактического ядерного оружия на территорию РБ являются показателем того, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уступает все большим контролем над страной Кремлю.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он заявил, что такое решение Лукашенко "безответственное и провокационное".

"Что касается Беларуси, это еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный и провокационный выбор, чтобы уступить Кремлю еще больший контроль над Беларусью - вопреки воле белорусского народа", - сказал Миллер.

Кроме того, эти действия свидетельствуют о безответственности со стороны Кремля. Тем не менее, представитель Госдепа подтвердил, что США пока не видят оснований для корректировки позиций своих ядерных сил.

Перемещение ядерного оружия в Беларусь

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Так, РБ должна получить ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Сам Лукашенко заявлял, что размещение произойдет уже в ближайшие дни, а также размечтался о ее использовании якобы "в случае угрозы в сторону Беларуси". Однако в РФ сказали, что контроль над оружием останется за ними, а РБ будет только местом его расположения.

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