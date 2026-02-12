Не через корупцію: Зеленський зробив гучну заяву про звільнення Єрмака

Відставка Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ та САП провели обшуки в офісі тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Того ж дня Єрмак подав заяву про відставку, яку підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з даними РБК-Україна, обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням справи "Мідас" про корупцію в енергетиці. У ній підозрюють співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча та колишніх високопосадовців.

У повідомленнях ЗМІ та політиків йшлося, що на записах Міндіча фігурує персонаж "Алі-Баба", який нібито дає вказівки проти САП і НАБУ - припускається, що йдеться про Єрмака.

29 листопада колишній голова ОП повідомив New York Post, що "йде на фронт" і додав, що готовий до будь-яких репресій. Станом на 15 січня директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив, що підозра Єрмаку не оголошена.

Наприкінці січня Єрмак поновив право на адвокатську діяльність. Перед цим дію права призупиняли 20 лютого 2020 року, після звільнення з посади голови ОП його попередника - Андрія Богдана.

РБК-Україна також писало, що Андрій Єрмак після відставки з Офісу президента веде малопублічний спосіб життя. Журналістам стало відомо, що він спілкується з посадовцями, відвідує спортзал і залишається під посиленою охороною.