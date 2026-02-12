Не из-за коррупции: Зеленский сделал громкое заявление об увольнении Ермака

Отставка Ермака

Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски в офисе тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день Ермак подал заявление об отставке, которое подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно данным РБК-Украина, обыски могут быть связаны с расследованием дела "Мидас" о коррупции в энергетике. В нем подозревают совладельца "Квартал-95" Тимура Миндича и бывших высокопоставленных чиновников.

В сообщениях СМИ и политиков говорилось, что на записях Миндича фигурирует персонаж "Али-Баба", который якобы дает указания против САП и НАБУ - предполагается, что речь идет о Ермаке.

29 ноября бывший глава ОП сообщил New York Post, что "идет на фронт" и добавил, что готов к любым репрессиям. По состоянию на 15 января директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что подозрение Ермаку не объявлено.

В конце января Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность. Перед этим действие права приостанавливали 20 февраля 2020 года, после увольнения с должности главы ОП его предшественника - Андрея Богдана.

РБК-Украина также писало, что Андрей Ермак после отставки из Офиса президента ведет малопубличный образ жизни. Журналистам стало известно, что он общается с чиновниками, посещает спортзал и остается под усиленной охраной.