Из-за коронавируса качество воздуха в Париже существенно улучшилось

Иллюстративное фото (twitter.com/LaTourEiffel)

В Париже и Парижском регионе качество воздуха лучшее за последние 40 лет

Из-за введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса качество воздуха в Париже и Парижском регионе улучшилось на 30 процентов, что является лучшим показателем за последние 40 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif свидетельствуют о том, что с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%. Это связано с уменьшением движения наземного и воздушного транспорта после введения карантинных мер для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса во Франции умерли 240 человек в течение последних суток, это является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране.

Также, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающее введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.