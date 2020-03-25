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Из-за коронавируса качество воздуха в Париже существенно улучшилось

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 12:56
Из-за коронавируса качество воздуха в Париже существенно улучшилось
Иллюстративное фото (twitter.com/LaTourEiffel)

В Париже и Парижском регионе качество воздуха лучшее за последние 40 лет

Из-за введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса качество воздуха в Париже и Парижском регионе улучшилось на 30 процентов, что является лучшим показателем за последние 40 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, данные французской организации по мониторингу качества воздуха Airparif свидетельствуют о том, что с 16 по 20 марта в парижской агломерации наблюдается улучшение качества воздуха на 20-30% после сокращения выбросов оксида азота более чем на 60%. Это связано с уменьшением движения наземного и воздушного транспорта после введения карантинных мер для противодействия распространению коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса во Франции умерли 240 человек в течение последних суток, это является наибольшим показателем с начала эпидемии в стране.

Также, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающее введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

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