Фото: министр обороны Андрей Таран (uaportal.com)

Планируется продолжать сотрудничество в реформировании системы военного управления и киберзащите

Украина и Литва будут углублять сотрудничество в сфере обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Так, глава Минобороны Андрей Таран провел встречу с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом, который завершает дипломатическую миссию в Украине.

"Стороны обсудили состояние и перспективы украинско-литовского сотрудничества в оборонной сфере. Министр обороны подчеркнул, что для Украины является чрезвычайно важным продолжение реализации процесса реформ и подчеркнул вклад партнеров в развитие оборонных возможностей государства", - указано в сообщении.

Сообщается, что украинская сторона отметила работу советников и инструкторов из Литвы, их вклад в реформирование Вооруженных сил Украины и развитие способностей сил обороны государства.

Таран также подчеркнул важность плановых мероприятий двустороннего сотрудничества, к реализации которых следует вернуться в будущем, и реализации совместных инициатив, таких как Декларация о сотрудничестве по кибербезопасности.

"По результатам встречи стороны подтвердили намерения развивать сотрудничество в таких сферах как реформирование системы военного управления, развитие сержантского и старшинского состава, территориальная оборона и киберзащита", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в ноябре 2019 года Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничества в сфере трудовой миграции".