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Через коронавірус якість повітря в Парижі істотно покращилась

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 12:56
Через коронавірус якість повітря в Парижі істотно покращилась
Ілюстративне фото (twitter.com/LaTourEiffel)

У Парижі та Паризькому регіоні якість повітря найкраща за останні 40 років

Через запровадження карантинних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу якість повітря у Парижі та Паризькому регіоні покращилось на 30 відсотків, що є найкращим показником за останні 40 років. Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляється, дані французької організації з моніторингу якості повітря Airparif свідчать про те, що з 16 по 20 березня у паризькій агломерації спостерігається поліпшення якості повітря на 20-30% після скорочення викидів оксиду азоту більш ніж на 60%. Це пов'язане з зменшенням руху наземного та повітряного транспорту після введення карантинних заходів задля протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, через коронавірус у Франції померли 240 людей протягом останньої доби, це є найбільшим показником з початку епідемії в країні.

Також, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає введення особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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