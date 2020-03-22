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В Франции поддержали законопроект о введении чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 11:16
В Франции поддержали законопроект о введении чрезвычайного положения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ прежде всего подразумевает наделение правительства правом ограничивать общественные свободы

Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предполагающий введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Документ прежде всего подразумевает наделение правительства правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет массового режима самоизоляции, на протяжении двух месяцев.

Правительство также получает право вводить ряд мер посредством издания ордонансов - специальных декретов - без консультаций с парламентом. Эти меры могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых состоялся 15 марта.

Также предполагается увеличить штрафы за нарушение режима самоизоляции - если сейчас выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карается штрафом в 135 евро, то за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимание 1,5 тыс. евро.

Напомним, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

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