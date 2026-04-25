Через дрони ЗСУ Кремль втрачає сотні тисяч барелів нафти щодня, - ЗМІ

Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. Росія втрачає мільярди доларів через прицільні удари по портах та енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал агенції Al Jazeera.
Хоча зараз через перекриття Ормузької протоки ціна бареля піднялась вище 100 доларів, але Москва не може отримати надприбутки. Одна причина - санкції, хоч іноді й послаблені, але друга - удари ЗСУ по російських НПЗ.
Статистика падіння за березень:
Агенція зазначає, що з 21 березня Україна почала саме системно знищувати порти та НПЗ у Росії. Атаки ЗСУ не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.
Квітень став для Росії ще гіршим. Показники вже опустилися до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця квітня цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.
Тепер Росія змушена різати видобуток, адже у ньому немає сенсу, якщо сировину неможливо вивезти чи переробити. За даними інформагентства Reuters, видобуток впав на 300 000 - 400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили одразу п'ять незалежних джерел.
Пару днів тому СБУ уразила важливу НПС "Горький" у Росії й там спалахнула масштабна пожежа на 20 тисяч квадратних метрів. Ця станція забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.
Крім цього, після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.
А у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. На місцевому НПЗ пролунали вибухи.