Из-за дронов ВСУ Кремль теряет сотни тысяч баррелей нефти ежедневно, - СМИ

Хотя сейчас из-за перекрытия Ормузского пролива цена барреля поднялась выше 100 долларов, но Москва не может получить сверхприбыли. Одна причина - санкции, хотя иногда и ослабленные, но вторая - удары ВСУ по российским НПЗ.

Статистика падения за март:

Перевалка сырой нефти упала на 300 000 баррелей в день.

Экспорт нефтепродуктов сократился на 200 000 баррелей.

Агентство отмечает, что с 21 марта Украина начала именно системно уничтожать порты и НПЗ в России. Атаки ВСУ не дают оккупантам перегружать нефть на танкеры.

Апрель стал для России еще хуже. Показатели уже опустились до самого низкого уровня с лета 2024 года. К концу апреля цифры могут достичь антирекордов 2023 года.

Теперь Россия вынуждена резать добычу, ведь в ней нет смысла, если сырье невозможно вывезти или переработать. По данным информагентства Reuters, добыча упала на 300 000 - 400 000 баррелей в сутки. Эту информацию подтвердили сразу пять независимых источников.