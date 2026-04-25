Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Из-за дронов ВСУ Кремль теряет сотни тысяч баррелей нефти ежедневно, - СМИ

03:31 25.04.2026 Сб
2 мин
Только за март доходы РФ сократились на 2,3 миллиарда долларов
Филипп Бойко
Фото: добыча нефти в РФ (Getty Images)

Украина фактически заблокировала российский нефтяной экспорт, несмотря на временное ослабление американских санкций. Россия теряет миллиарды долларов из-за прицельных ударов по портам и энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал агентства Al Jazeera.

Еврокомиссар раскрыл позицию США относительно нефтяных санкций против РФ

Хотя сейчас из-за перекрытия Ормузского пролива цена барреля поднялась выше 100 долларов, но Москва не может получить сверхприбыли. Одна причина - санкции, хотя иногда и ослабленные, но вторая - удары ВСУ по российским НПЗ.

Статистика падения за март:

  • Перевалка сырой нефти упала на 300 000 баррелей в день.
  • Экспорт нефтепродуктов сократился на 200 000 баррелей.

Агентство отмечает, что с 21 марта Украина начала именно системно уничтожать порты и НПЗ в России. Атаки ВСУ не дают оккупантам перегружать нефть на танкеры.

Апрель стал для России еще хуже. Показатели уже опустились до самого низкого уровня с лета 2024 года. К концу апреля цифры могут достичь антирекордов 2023 года.

Теперь Россия вынуждена резать добычу, ведь в ней нет смысла, если сырье невозможно вывезти или переработать. По данным информагентства Reuters, добыча упала на 300 000 - 400 000 баррелей в сутки. Эту информацию подтвердили сразу пять независимых источников.

Что известно о последних ударах ВСУ по НПЗ и портам оккупантов

Пару дней назад СБУ поразила важную НПС "Горький" в России и там вспыхнул масштабный пожар на 20 тысяч квадратных метров. Эта станция обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, в частности на НПЗ "Лукойл" в городе Кстово.

Кроме этого, после атаки беспилотников остановили работу сразу два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих компании "Роснефть". Речь идет о Туапсинском и Новокуйбышевском НПЗ.

А в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сызрань в Самарской области. На местном НПЗ прогремели взрывы.

