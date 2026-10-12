Через безпекову ситуацію частина шкіл на Рівненщині переходить на дистанційку

У Рівненській області ухвалили рішення змінити формат навчання школярів через безпекову ситуацію. Зміни стосуватимуться закладів освіти в одній із громад регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рокитнівську селищну раду у Facebook.

Що відомо

У Рокитнівській громаді Рівненської області школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. Такий формат рекомендували запровадити до стабілізації безпекової ситуації.

Відповідну рекомендацію надали за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У селищній раді пояснили, що це вимушений крок, спрямований на збереження життя та здоров'я дітей і працівників освіти.

Жителів громади також закликали дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги та виконувати рекомендації відповідних служб.

Українців також просять повідомляти екстрені служби про небезпечні знахідки, влучання, пошкодження або постраждалих: