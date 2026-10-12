Через безпекову ситуацію частина шкіл на Рівненщині переходить на дистанційку
У Рівненській області ухвалили рішення змінити формат навчання школярів через безпекову ситуацію. Зміни стосуватимуться закладів освіти в одній із громад регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рокитнівську селищну раду у Facebook.
Що відомо
У Рокитнівській громаді Рівненської області школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. Такий формат рекомендували запровадити до стабілізації безпекової ситуації.
Відповідну рекомендацію надали за результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У селищній раді пояснили, що це вимушений крок, спрямований на збереження життя та здоров'я дітей і працівників освіти.
Жителів громади також закликали дотримуватися правил безпеки, реагувати на сигнали повітряної тривоги та виконувати рекомендації відповідних служб.
Українців також просять повідомляти екстрені служби про небезпечні знахідки, влучання, пошкодження або постраждалих:
- 112 - єдиний номер екстреної допомоги;
- 101 - ДСНС;
- 102 - поліція;
- 103 - екстрена медична допомога.
Обстріли Рівненської області
Нагадаємо, російські війська атакують Рівненську область, зокрема житлову та промислову інфраструктуру. Так, 12 вересня внаслідок повітряної атаки зазнало руйнувань підприємство в Сарненському районі, однак люди не постраждали. Уночі 28 вересня російський удар пошкодив приватний будинок, а 9 жовтня під час обстрілу на півночі області окупанти атакували житло багатодітної родини.
Спочатку повідомлялося про п'ятьох поранених, серед яких була дитина. Згодом стало відомо, що 13-річний Максим, за життя якого медики боролися майже добу, помер.