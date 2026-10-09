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Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини на Рівненщині, є поранені

18:57 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини на Рівненщині, є поранені Фото: РФ вдарила по будинку багатодітної родини на Рівненщині (t.me/oleksandrkoval_rv)
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На півночі Рівненської області через російський обстріл постраждала багатодітна родина. Поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Внаслідок атаки ворога суттєво пошкоджено житловий будинок родини.

За попередньою інформацією, поранення отримали п'ять осіб. Серед них - 10-річна дитина, яка зараз перебуває у важкому стані.

Профільному департаменту вже доручено тримати ситуацію під постійним контролем.

У разі потреби поранену дитину транспортують до обласної лікарні.

На місці події перебуває керівник громади, з яким очільник області тримає постійний зв'язок.

Місцева влада готує надання всієї необхідної допомоги постраждалій родині.

Нагадаємо, що прикордонні та північні райони Рівненської області періодично зазнають ворожих ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.

Зокрема, нещодавно під час чергової повітряної атаки російських військ зазнало руйнувань підприємство у Сарненському районі.

Крім того, під час однієї з нічних атак Росія завдала удару по житловому сектору на Рівненщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.

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