Росіяни вдарили по будинку багатодітної родини на Рівненщині, є поранені

На півночі Рівненської області через російський обстріл постраждала багатодітна родина. Поранення отримали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Рівненської ОВА Олександра Коваля.

На місці події перебуває керівник громади, з яким очільник області тримає постійний зв'язок.

У разі потреби поранену дитину транспортують до обласної лікарні.

Профільному департаменту вже доручено тримати ситуацію під постійним контролем.

За попередньою інформацією, поранення отримали п'ять осіб. Серед них - 10-річна дитина, яка зараз перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, що прикордонні та північні райони Рівненської області періодично зазнають ворожих ударів із застосуванням безпілотників та ракетного озброєння.

Зокрема, нещодавно під час чергової повітряної атаки російських військ зазнало руйнувань підприємство у Сарненському районі.

Крім того, під час однієї з нічних атак Росія завдала удару по житловому сектору на Рівненщині, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.